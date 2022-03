Bosani è una diga invalicabile, Gorgia un motorino inesauribile

Al gol di Bizzarro rispondono Bongiorno e Ferrari. Termina 2-1 tra Pregnanese e Accademia Inveruno. I padroni di casa ribaltano l'incontro nei primi nove minuti della ripresa e si prendono l'intera posta in palio. I ragazzi di Cogliati tornano a vincere tra le mura amiche dopo il pareggio per 2-2 contro l'Osl Garbagnate. Per gli ospiti si tratta della prima sconfitta. LE PAGELLE PREGNANESE Daloiso 6 Commette un'imprecisione sul gol subito non trattenendo il tiro di Ruggiero. Nella ripresa si riscatta con un pregevole intervento su Ferrari. (20' st Ammirati 6) Non ha occasione di mettersi in mostra perché non viene chiamato in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con