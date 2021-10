Bresso-Schiaffino: la palombella di Mirra risponde al gol di rapina di Foti

Succede tutto nel secondo tempo, quando al 22' la sblocca Foti con un gol di rapina sfruttando una distrazione avversaria portando in vantaggio i padroni di casa. I ragazzi dello Schiaffino però non si lasciano demoralizzare e dieci minuti dopo Mirra la pareggia facendo terminare la partita sul risultato di 1-1. Battesimo di fuoco. Debutto assoluto per entrambe le formazioni nel mondo delle giovanili e l'ansia e la tensione si fanno sentire, tanto che nei primi cinque minuti le due squadre si studiano molto creando soprattutto molta intensità a centrocampo. Dopo un primo tentativo di Scirpoli, al 6' Farchica salta...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con