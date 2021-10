Fatima Traccia-Club Milanese: i padroni di casa contano appena sei tesserati, la prima di campionato si trasforma in amichevole

Era tutto pronto per la prima uscita in campionato di Fatima Traccia e Club Milanese, ma per l'esordio ufficiale le due squadre dovranno attendere almeno altri sette giorni. Infatti, i gialloneri non hanno tesserato in tempo la maggioranza dei calciatori presenti in rosa, non raggiungendo il numero minimo di giocatori schierabili in campo e, con tutta probabilità, incassando la sconfitta a tavolino. Il verdetto finale sull'esito della sfida verrà emanato in settimana dal Giudice Sportivo.

Non potendo disputare una gara valida per la classifica, Fatima Traccia e Club Milanese sono scese comunque in campo per un'amichevole, terminata con un netto 9-0 per la formazione ospite. A segno per i ragazzi di Incontrera sono andati Cardamone, autore di una tripletta, Arciglione, che ha firmato una doppietta, e Bellomi, Blanco, Di Stefano e D'Azzeo. Nonostante il pesante passivo, da lodare fra gli uomini di Doci Pellizzoni e Zanobini, ultimi a mollare, e Guarascio, arrangiato a portiere per l'occasione, ma capace di alcuni interventi che hanno evitato di peggiorare il risultato.

IL TABELLINO

FATIMA TRACCIA-CLUB MILANESE 0-9

RETI: 2', 29', 23' st Cardamone (C), 8', 25' Arciglione (C), 18' Bellomi (C), 7' st Blanco (C), 17' st Di Stefano (C), 27' st D'Azzeo.

FATIMA TRACCIA (4-2-3-1): Guarascio, Dal Boni, Colombo, Di Noia, Pentagallo, Iannicelli, Pellizzoni, Stroligo, Zanobini, Rizzo. A disp. Bonelli, Zingaro, Ecci. All. Doci.

CLUB MILANESE (4-3-3): Campanile, Negri, Simonetta, Di Stefano, Oriani, Bellomi, Orouji, Basilico, Arciglione, Blanco, Cardamone. A disp. Bardoshi, Ciotti, D'Azzeo, D'Alba, De Candia, Delli Rocili. All. Incontrera.