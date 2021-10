Bresso-Ardor Bollate: Kyosev come Leo Messi, i padroni di casa portano a casa i tre punti trascinati dalle giocate di Foti

Vince il Bresso la partita con gli ospiti dell’Ardor Bollate. Il risultato è largo, è vero, 7-0, ma gli ospiti hanno certamente l’alibi di essere assolutamente corti, visto che i convocati erano appena dodici. Questo però non toglie chiaramente nulla alla prestazione dei padroni di casa, che è stata maiuscola praticamente in ogni zona del campo. Si sono messi largamente in mostra Kyosev, autore di una fantastica tripletta, Foti e Panella. Da segnalare anche il buon ingresso di De Angelis a gara in corso, autore di quello che spesso viene definito un gol “da cineteca”. Per l’Ardor Bollate super impegnato...

