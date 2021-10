Under 14: stabiliti i criteri per la qualificazione alla fase primaverile

Con il Comunicato Ufficiale numero 14 di giovedì il Comitato Regionale Lombardia ha ufficializzato la composizione del campionato primaverile di Under 14 per la stagione in corso. Al torneo, di cui non si conosce ancora la data di inizio, prenderano parte 11 squadre appartenenti alla Delegazione di Milano provenienti dai nove gironi, è escluso l'R dove sono inserite le formazioni B.

Le 11 compagini inserite nel campionato primaverile sono date dalle nove vincitrici del proprio girone, a fine campionato se due squadre sono a pari merito si procede con lo spareggio a gara secca con la perdente che andrà a giocarsi un posto con le seconde classificate, in totale nove, come i gironi. Le squadre saranno divise in tre triangolari (Fase 1). Accedono al turno successivo le prime classificate, che si incontreranno in un un triangolare (Fase 2), a partecipare al campionato Primaverile saranno le prime due classificate.

Nella fase 1 disputerà la prima gara in casa la squadra prima estratta mentre riposerà la terza squadra estratta. Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara e si incontreranno la perdente della prima partita con la squadra che ha riposato nel primo turno. Nella terza giornata si svolgerà la gara tra le due squadre che non si saranno incontrate in precedenza e la gara si svolgerà sul campo della squadra che avrà disputato la prima gara in trasferta. Al termine delle gare concluse con il punteggio di parità, saranno battuti i calci di rigore con il solo scopo per definire, in caso di parità nella classifica avulsa, il miglior piazzamento nel girone.

Nella fase 2 invece si torna all'assegnazione del punto in classifica in caso di pareggio e se al termine del triangolare ci sono delle situazioni di pari punti i criteri per stabilire l'ordine in classifica ecco i criteri:

esito degli incontri diretti;

differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti;

differenza reti sul totale degli incontri disputati nel triangolare;

maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel triangolare;

miglior piazzamento nella Coppa disciplina della categoria;

sorteggio.

E infine ecco il calendario delle varie fasi:

Termine campionato fase autunnale: sabato 27 novembre

Sorteggi Abbinamenti: giovedì 11 novembre 2021 ore 12.00

Eventuali Spareggi 1°-2° posto: martedì 30 novembre 2021

Triangolare Fase 1:

Prima giornata: sabato 4 dicembre 2021 (orari campionato)

Seconda giornata: martedì 7 dicembre 2021 ore 16.00

Terza giornata: sabato 10 dicembre 2021 (orari campionato)

Triangolare Fase 2:

Prima giornata: sabato 14 dicembre 2021 (orari campionato)

Seconda giornata: martedì 16 dicembre 2021 ore 16.00

Terza giornata: sabato 18 dicembre 2021 (orari campionato)