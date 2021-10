Bonola-Baranzatese: i gialloverdi serrano tutti gli spazi, Valia entra e risolve la pratica

Termina con il risultato di 0-1 la partita tra Bonola e Baranzatese. La squadra ospite riesce nella missione di portare a casa i 3 punti e a segnare a quella che per il momento si è dimostrata una delle migliori difese del Girone I con solo 3 gol subiti in 4 partite disputate. La squadra di Guarrata continua a giocare delle ottime partite, soprattutto dal punto di vista difensivo, lasciando pochissimi spazi agli avversari. Quest'oggi però sono serviti anche due legni, colpiti da Iasella (15') e Bignami (31'), per fermare i gialloblù che hanno provato dall'inizio alla fine a sbloccare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con