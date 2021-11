Atletico CVS-Segrate: Brazzorotto decide la sfida al vertice, ai biancorossi non basta Bigioggero

È il Segrate a portarsi a casa il bottino pieno nello scontro da primato con l'Atletico CVS. I padroni di gara rimettono in pareggio la sfida dopo l'autorete di Ciconze grazie al solito Bigioggero, ma devono arrendersi all'altro bomber in campo: Tommaso Bigioggero. I ragazzi guidati da Di Silvestri, dopo con un approccio iniziale timido, svoltano la gara tramite del gradevole possesso palla, arricchito da intelligente equilibrio tattico ed alta intensità. Intensità che non è mancata neppure in casa Atletico. Nonostante la sconfitta i padroni di casa si sono battuti dal primo all’ultimo secondo con grande spirito e carattere, dimostrando...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con