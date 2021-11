Orione-Frog Milano: Balboni e Battaglia inarrestabili e Lanfranchi domina il centrocampo, è pioggia di gol biancoblù

Perentorio 14-1 per i padroni di casa, al termine di una partita indirizzata in loro favore sin dai primi minuti. In questa bella vittoria di squadra spicca l'implacabile Darecchio e un ispiratissimo Lanfranchi, coi suoi gol e assist per la coppia offensiva Balboni-Battaglia. Senza esclusione di colpi. L'Orione cerca la profondità già nei primi istanti di gara, e la velocità di Darecchio si dimostra subito una minaccia per la difesa. Nonostante la bella azione corale degli ospiti all'8', che porta Villara a calciare trovando però la risposta attenta di Vecchi, sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con