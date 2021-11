CG Bresso-Bresso: la fotogallery del derby del Pilastrello andato in scena sabato che ha visto uscire con i tre punti i ragazzi di Savasta

Bresso è blues. Nel derby andato in scena di via Deledda lo scorso sabato, i ragazzi di Mattia Savasta hanno battuto per 2-0 quelli di Antonio Lesma e si sono presi la stracittadina. Un grandissimo gol di Bruschini e Foti hanno indirizzato la partita a favore degli ospiti, che hanno messo così la freccia verso la promozione diretta alla fase Regionale primaverile. Ecco gli scatti migliori del derby a cura del fotografo Stefano Alfieri....