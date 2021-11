Aldini-Leone XIII: Di Palo decisivo con una doppietta, i biancoblù accedono così ai Regionali rimontando il gol iniziale di Iacometti per gli ospiti

Vittoria in rimonta che vale tre punti importantissimi per l'Aldini che riesce ad andare ai Regionali. Nella sfida caslinga giocata contro una Leone XIII in ottima forma, i biancoblù di Valtolina superano un ostacolo non facile e il 2-1 finale regala un trionfo importante in chiave classifica. Una doppietta dell'attaccante con la maglia numero 9 Luca Di Palo supera il gol inziale subito dai padroni di casa con la rete in ripartenza segnata dal numero 7 Emiliano Iacometti con cui la Leone XIII era passata in vantaggio. Un gol per parte. L'Aldini parte forte e si getta in avanti alla...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con