Real Trezzano-Ausonia: Pucci apre le danze e Nelini le chiude, l'undici di Cioffi vola verso i Regionali

Successo perentorio per l'Ausonia, che si impone con il punteggio 5-0 sul campo della Real Trezzano e stacca il pass per la qualificazione ai Regionali. Una gara in completo dominio quella giocata dall'undici di Cioffi, che dopo un primo tempo di grande intensità e sbloccato agli albori grazie ad un gol di Pucci, ha visto i padroni di casa crollare nella ripresa sotto i colpi messi a segno da Gazzola, Milan e Nelini, quest'ultimo autore di una doppietta. Nulla da fare per i gialloneri, incapaci di reggere il passo felpato della formazione ospite. Pucci indica la via. La partita inizia subito...

