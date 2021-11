Under 14: nessun spareggio per il primo posto, la Vigor Milano viene esclusa

Nessuno spareggio valido per il primo posto del Girone G di Under 14 fra Vigor Milano e Bresso, visto che l'ultimo comunicato, il 18/bis, pubblicato questo pomeriggio esclude la prima dall'eventuale spareggio e anche dalla disputa dei triangolari a cui hanno accesso le seconde classificate. Quindi Bresso ai Regionali e Schiaffino che accede alla Fase 1 per la qualificazione dedicata alle seconde.

L'altra situazione incerta riguardava l'arrivo a pari punti al secondo posto nel Girone P fra Calvairate e Lombardina. A venir premiata dal miglior piazzamento in Coppa Disciplina e la Lombardina che va così a unirsi a Orione e J.Cusano nel Triangolare 2.

I tre triangolari prenderanno il via il 4 dicembre e saranno così composti: Accademia Inter, Atletico CVS e Schiaffino; Orione, J.Cusano e Lombardina; Atletico Alcione, Segrate e Seguro.

La seconda giornata è in programma il 7, mentre la terza e ultima l'11. Le prime classificate di ogni triangolare si incontreranno con la medesima formula nella Fase 2 che darà l'accesso ai Regionali alle prime due classificate. L'inizio di questa ultima fase è fissato per martedì 14. Seconda giornata giovedì 16 e terza sabato 18.