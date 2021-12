Accademia Inter-Schiaffino: risolvono Durante e Pitissi, ornano Madon e Giuliani: Corti mette piede sul treno Regionali

L'Accademia Inter batte per 6-1 lo Schiaffino e mette un piede sul treno regionali. Una grande squadra si vede nell’attenzione ai particolari, in quello che crea e nelle occasioni che concede. Oggi i nerazzurri hanno nuovamente dimostrato di appartenere a questa categoria: nonostante l’emozione della grande sfida avesse annebbiato, almeno nella fase iniziale, l'identità della squadra di Corti; una volta rotto il ghiaccio, con il gol dal dischetto di Durante, hanno lasciato le briciole agli avversari, montando le tende nella metà campo della squadra di Letizia e arrivando per primi su ogni pallone conteso. La formazione ospite, invece, spinta dall'acceso...

