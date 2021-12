Orione-Lombardina: ospiti temibili, ma Imparato dà il via alla goleada biancoblù

Imparato va a segno due volte nel 5-0 con cui l'Orione supera la Lombardina nella prima giornata del Triangolare 2. I padroni di casa hanno concesso poco all'avversario in una partita che, almeno sulla carta, si preannunciava combattuta. Manita completata da Volpini, Pirri e Battaglia. Golia contro Golia. L'assetto è quello da battaglia alla vigilia della gara, tra due squadre che sulla carta si equivalgono e che sono pronte a tutto per portare a casa una vittoria importante per la qualificazione alla Fase 2. La Lombardina parte forte, cercando la profondità sin dai primi istanti, ma trovando la difesa avversaria...

