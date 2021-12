Atletico CVS-Accademia Inter: il tris di Zanin piega la tenacia sangiulianese e vale l'accesso al triangolare della Fase 2

Il primo passo è compiuto e l’Accademia Inter accede al triangolare della Fase 2 dove si giocherà la promozione nel Regionale primaverile di categoria. Con chi non è ancora dato saperlo, visto che i nerazzurri sono la prima squadra con il pass in tasca dopo la vittoria per 3-0 sul campo dell’Atletico CVS con la tripletta di un ispiratissimo Zanin. Sul terreno brullo di Sesto Ulteriano la squadra di Corti si è dovuta adeguare alle condizioni ed è stata discretamente cinica nell’evitare imprevisti dell’ultimo minuto. Il passivo è certamente pesante per i ragazzi di Marchini, davvero tenaci e capaci di...

