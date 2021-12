Lombardina-J.Cusano: quaterna bianconera e pass per la Fase 2 in tasca ai ragazzi di Alessandretti

Seconda vittoria e pass per il triangolare della Fase 2 ottenuta dal J.Cusano. I bianconeri di Alessandretti portano a casa la vittoria per 4-0 sul campo della Lombardina grazie alle reti di Sanna e Spreafico nel primo tempo e di capitan Cardamone e Palomba. Ora i bianconeri si giocheranno l’accesso ai Regionali con Accademia Inter e Segrate, le altre due vincitrici dei rispettivi triangolari. Sanna indemoniato. Primo tentativo e subito J.Cusano vicinissimo al vantaggio con Sanna che riesce a entrare in area e di destro svernicia la traversa con De Vecchi immobile. Ospiti che sono partiti forte alla ricerca dell’1-0...

