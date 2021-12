Vighignolo-Lombardia Uno: gol e spettacolo tra le formazioni di Mariani e Aragona, Boesi super protagonista per i padroni di casa

Come spesso accade tra i due litiganti il terzo gode e così il Segrate vince il raggruppamento sfruttando il 2-2 tra Vighignolo e Lombardia Uno, al termine di una partita particolarmente sentita sia dai giocatori che dagli spalti. Due squadre molto diverse tra loro ma capaci ugualmente di mettere in difficoltà l’avversario, facendo valere i propri punti di forza. Per entrambe l’obiettivo sarà confermarsi in un girone primaverile che le vedrà con molta probabilità affrontarsi nuovamente, ma già adesso c’è tanto di buono da raccogliere per quanto seminato nei primi quattro mesi di lavoro. Pasquandrea mina vagante. Corso sperimenta un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con