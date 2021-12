Accademia Inter-Segrate: Calia, Zanin, Conversa, Madon e Giuliani regalano a Corti l'obiettivo Regionali

È ancora da decidere chi uscirà come prima dal Triangolare finale, ma una cosa è certa. I nerazzurri ai Regionali ci saranno. Ad essere escluso è solo il Segrate, uscito all'ultima curva contro gli imbattibili di Corti. L'Accademia Inter nelle ultime partite non ha sbagliato un colpo. Non ha risparmiato neanche i ragazzi di Napolitano, battuti per 5-0, che fino ad ora avevano dimostrato di poter viaggiare a ritmi altissimi. Ma non è bastato. Accademia Inter e J. Cusano hanno qualcosa in più. Prima ancora di qualificarsi a tutti gli effetti avevano già conquistato un’identità regionale. Ora lo hanno semplicemente...

