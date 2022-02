Anesa è imprendibile, Maione illumina in mezzo al campo: i neroverdi sul velluto vincono e convincono

Prima giornata di campionato, ad aprire le danze nel girone G ci sono Schuster e Viscontini: due squadre che sulla carta possono dare tanto a questo campionato e che sicuramente hanno voglia di stupire e far parlare di sé. Sebbene lo Schuster fosse passato in vantaggio dopo appena 2 minuti con il gol di Anesa, la gara sembrava poter rimanere aperta ed equilibrata, ma al 18' l'episodio chiave: espulsione di Ferentillo e Viscontini in 10 per quasi tutta la partita, che è pian piano diventata a senso unico. I padroni di casa non si sono fatti sfuggire l'occasione di dilagare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con