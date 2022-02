Le pagelle di Rondinella-CG Bresso: Bai essenziale a centrocampo, Bugalete inventa e delizia

Tre gol portano la vittoria ai padroni di casa della Rondinella. Accorrà, Bai su rigore e Faravelli sono i tre marcatori. Il CG Bresso va vicino al pareggio, ma non bastano i due gol segnati. CLICCA QUI PER LA CRONACA RONDINELLA Di Pietro 6.5 Non è molto impegnato nel corso del match perché è la sua squadra a dirigere il gioco, sui gol non può fare molto. Frezzato 7.5 Sulla destra è autore di alcune progressioni importanti come quella che nella ripresa, con la quale supera tutta metà squadra avversaria. Sala 7 In ottima forma sulla sinistra tiene bene sulle...

