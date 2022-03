La Placa risponde a Savatteri e consegna ai gialloblù lo scontro diretto

Lo scontro al vertice non ha deluso le aspettative. La partita fra Assago e Lombardia Uno è stata un'altalena di emozioni, terminata con un 3-2 per i gialloblù. Pronti via e i padroni di casa passano in vantaggio alla prima vera occasione della partita, gli ospiti accusano il colpo ma riescono a riprendersi e pareggiare a metà primo tempo, trovando allo scadere la rete del sorpasso. L'Assago però non si perde d'animo e ribalta il punteggio appena usciti dagli spogliatoio: La Placa in soli 5 minuti realizza due reti che valgano il successo per gli uomini di Putzu. Niente da...

