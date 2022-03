Cattivelli e Zubani illudono Rigatuso: l'Ausonia Academy vola sulle ali di Dell'Acqua

Il profumo di big match attira una buona cornice di pubblico sul campo di via Quintiliano e i tifosi non rimangono delusi. Partita emozionante ad alta quota tra Macallesi e Ausonia Academy che si giocano il primato nel gruppo B. Al termine di settanta minuti molto intensi sono gli ospiti a portarsi a casa il bottino pieno grazie al gol allo scadere di Nicolò Dell'Acqua che fissa il punteggio sul 3-2 finale. Un finale quasi impensabile, visti i primi venti minuti del primo tempo in cui la partita sembrava già essere nelle mani dei neroverdi, sopra di due reti. Con...

