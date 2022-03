Sudano, solo gol da autore: 9; Degiorgi ispiratissimo: 8 e per Di Iorio regia illuminata: 7.5

La Baranzatese fa suo il big match e si conferma in vetta alla graduatoria del girone F. Prestazione superlativa dei ragazzi di Lardera che superano per 7-1 la Cob 91. Mattatori di giornata sono Sudano, con un poker, e Degiorgi, con una doppietta. In gol anche il subentrato Boniardi. Gli ospiti realizzano il gol della bandiera con Abdelhamid nel finale di gara. Con questa sconfitta i ragazzi di Colangelo scendono al quarto posto in classifica. LE PAGELLE BARANZATESE Sassano 6.5 Giornata tranquilla in cui non deve compiere parate impegnative. Dà tante indicazioni ai compagni e sul gol non può nulla....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con