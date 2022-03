Ciompi livella i biancorossi di Letizia e riacciuffa il Cimiano

Non basta una super partenza del Cimiano, che contro lo Schiaffino si deve accontentare di un punto. Il pareggio finale per 2-2 arriva con due gol del numero 9 rossonero Nicolò Ciompi. L'attaccante dei diavoli recupera con due prodezze il doppio vantaggio dei padroni di casa che nei primi minuti sembravano aver messo la partita in discesa. A Cimiano è D'Alonzo infatti ad aprire le marcature con un bel pallonetto dal limite dell'area. Pochi minuti dopo è invece Tufa a firmare il raddoppio per la squadra di casa con un tocco in area da punizione. Lo Schiaffino del tecnico Letizia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con