Coppola, il tuttofare della Pro Novate: 8.5, Mantegazza, la precisione in campo: 9

Sei vittorie su sette partite: questo il biglietto da visita della Pro Novate, che in questo weekend conferma le aspettative tanto attese. Finisce 2-7 sul campo della Cob 91, con una gara condotta magistralmente dai ragazzi del tecnico Torchiana. In luce per la formazione di casa il numero 8 Fusi, che in 3' colpisce prima il sette della porta, poi firma il primo gol della squadra. Per gli ospiti, invece, difficile trovare un unico migliore in campo, spiccano però sicuramente: Mantegazza, che firma su calcio d'angolo e su punizione una bellissima doppietta, e Coppola Christian, il playmaker basso della Pro Novate, altro autore di due...

