Un pallonetto di D'Alonzo lancia il Cimiano, Mirra porta qualità, Fernando è imprescindibile

Una super partenza del Cimiano mette in difficoltà gli ospiti. D'Alonzo si presenta davanti al portiere nei primi minuti e segna con un tocco sotto dal limite. Poi Tufa mette in rete il raddoppio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ciompi però non ci sta e con una doppietta tra primo e secondo tempo recupera lo svantaggio riporta sull'equilibrio e sul 2-2 di uno Schiaffino che si affida alla qualità di Mirra e alla determinazione di Fernando. CIMIANO Moreno Salinas 7 Se nella prima parte di gara non è molto impegnato, nella seconda deve costantemente tenere alta l'attenzione e...

