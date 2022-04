Una magia di Croci allo scadere regala il pari agli orange

L'Atletico Alcione ospita il Seguro nel big match di giornata: i padroni di casa, secondi in classifica, hanno bisogno di una vittoria per conquistare la vetta e superare la Milano F.A. Il Seguro invece, quarto, cerca il colpaccio in trasferta per avvicinare la capolista e superare proprio gli orange. La partita la sbloccano gli ospiti dopo appena 3 minuti con il gol di Varriale, ma all'ultimo respiro i padroni di casa trovano il pareggio con un gran gol di Croci. Gara che termina dunque 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio non facendosi del male a...

