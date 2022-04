Biancorossi vincenti col brivido, Andrade ci crede ma non basta al Baggio

Niente da fare per il Baggio di Valerio Vinci, nonostante la carica e la voglia di rimontare i gialloblu si devono arrendere 2-1 contro il Settimo Milanese di Massimo Pevere. Proprio i padroni di casa, grazie al gol di Smanno nel primo tempo e quello di Ruotolo nel secondo, si sono aggiudicati i tre punti. Per gli ospiti non è bastata la rete Andrade per fare una rimonta che avrebbe avuto dello straordinario. PENDOLINO SMANNO Fin dall'inizio ad entrare con una marcia in più sono i padroni di casa, e già al terzo minuto arriva il primo tiro della partita....

