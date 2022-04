La capolista arriva a 30 e prende anche la lode

La Baranzatese conquista matematicamente il primo posto nel girone nel girone F che la porta alle Fasi Finali. E lo fa in grande spolvero. I ragazzi di Lardera arrivano a dieci vittorie in altrettante giornate superando 10-1 il Pero. Ennesima grande prestazione della capolista che indirizza l'incontro nel primo tempo e dilaga nella ripresa. I padroni di casa vanno in gol con Livelli, Sudano (tripletta), Boniardi, Ceola (doppietta), Cozza (doppietta) e Bignami, mentre la rete della bandiera per gli ospiti è di Lindenfels. I locali arrivano a quota 30 punti e continuano a inanellare vittorie, mentre i ragazzi di Boiocchi...

