Marongiu pesca i jolly dall'intervallo e chiude con tre punti il campionato

L'ultima di campionato è sempre un po' una festa, soprattutto quando le squadre in campo non sono soggette a particolari tensioni di classifica. Il Niguarda aveva l'obiettivo di provare a centrare la prima vittoria del suo campionato, il Cologno doveva mantenere la sua terza piazza in classifica. Alla fine il pronostico è stato rispettato, con la terza forza del campionato che ha vinto per 2-0 in trasferta una gara che nel primo tempo non era riuscita a sbloccare. Il triplo cambio all'intervallo di Marongiu ha scombussolato i piani del Niguarda. Mattatori Pirelli e Porracciolo che hanno segnato i loro nomi...

