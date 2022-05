Spettacolo in tribuna per trascinare la squadra alle Fasi Finali

È dell'Orione lo scontro diretto in vetta alla classifica che regala le fasi finali del campionato primavera ai padroni di casa, al termine di una partita mai in discussione e in cui la Milano Football Academy non ha mai trovato il bandolo della matassa. Un rotondo 5-1 finale con il risultato, dopo soli 23 minuti, recita 3-0 grazie ai sigilli di Todini, doppietta, e Imparato. A fine prima frazione la formazione di Portaluppi prova a riaprire i discorsi con Bellinzaghi. Ma nella ripresa Balboni e Volpini chiudono la contesa e consegnano ufficialmente il primato del girone, e il conseguente accesso...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con