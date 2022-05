I Diavoli volano in paradiso, pronti ad andare fino in fondo

In un'atmosfera da grandi occasioni lo Schiaffino elimina il quotato Cimiano nel primo spareggio di Under 14, il secondo sarà mercoledì fra Lombardia Uno-Assago. I Diavoli di Calderara battono 2-1 i Cavallucci grazie alla doppietta di Corso, il quale finalizza la mole di lavoro dei compagni. Un incredibile epilogo, se si pensa che i biancorossi, in campionato, hanno vinto 2-0, mentre ora vedono invece interrompersi il cammino verso le finali provinciali. I padernesi, quindi approdano al triangolare dove incontreranno Baranzatese e Atletico CVS, riposando nel primo turno. TENSIONE TANGIBILE C'è il tutto esaurito sulle tribune di via Sondrio, con una...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con