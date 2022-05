Imparato tira fuori l'asso dalla manica e fa sognare Uggeri

Spettacolo in campo, tifo caldissimo sulle tribune e un gol – quello di Imparato – da favola. Orione e Vighignolo si affrontano nella prima gara del girone delle Fasi Finali e danno vita a una bellissima partita. Alla fine vincono i padroni di casa, che si portano avanti per 2-0 già nel primo tempo con le reti di Lanfranchi e l’eurogol di Imparato. Il Vighignolo, però, non demorde mai e, scosso dal capitano Casiraghi, grande leader dei ragazzi allenati da Benenati, trova il gol che riapre la partita nella ripresa e accende i minuti finali. L’Orione resiste all’assalto e si...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con