Rigore ed espulsione in 10 minuti: il triangolare inizia con i fuochi d'artificio

Va alla Baranzatese l'incontro, valido per la prima giornata del Triangolare 2, contro l'Atletico CVS. Decisiva la doppietta del solito Sudano e il sigillo di Degiorgi. Gara indirizzata dall'espulsione, nelle fila dei ragazzi di Meneghini e Putelli, del capitano Capolongo al minuto 11. Inutile, ai fini del risultato, il rigore parato, dopo appena tre minuti, da D'Ario su Di Iorio. CHE PARTENZA! Pronti-via un episodio che cambia subito la gara, o almeno potrebbe. Al 3’ Capolongo interviene in scivolata in area su Sudano. La sensazione è che il difensore del CVS prenda sia palla che uomo. Nessun dubbio per l’arbitro,...

