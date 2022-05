I lampi di Liuzzo e Paiva nella ripresa chiudono col sorriso la stagione rossonera

È stata una partita a scacchi e di ritmi contenuti quella tra Vighignolo e Lombardia Uno, con gli ospiti che dopo un primo improntato maggiormente sulla fase difensiva, escono con cinismo e caparbietà nel secondo, ottenendo una bella vittoria nell'ultima gara della stagione. 2-0 in favore dei ragazzi di Merico il risultato finale. SPAZI INTASATI Il match comincia su ritmi non particolarmente alti, lo si deve in particolare all'alta temperatura al momento del fischio d'inizio del direttore di gara. Entrambe le squadre durante le prime battute faticano a trovare precisione nei passaggi, attaccando poco gli spazi e quindi, limitandosi a...

