Orione, sei uno schiacciasassi! E ora anche campione Provinciale

L’Orione supera ancora una formazione imbattuta, la Baranzatese, e si aggiudica il Titolo Provinciale Under 14. Una Fase Finale perfetta per i ragazzi della coppia Uggeri-Paglia che termina nel migliore dei modi con un 2-1 che consegna la Coppa dei vincitori. Prima sconfitta, invece, amarissima per la Baranza di Lardera, a cui non basta il solito sigillo di Sudano, che aveva risposto a quello di Imparato. A decidere la finale è il colpo di testa di Balboni in piena area piccola, su cross dalla bandierina di Battaglia. Venuti da Baranzate, i tifosi gialloblù si fanno già sentire ben prima del...

