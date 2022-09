Due gol e un assist all'esordio: l'Afforese ha il suo "Air" Jordan

Una fiammata a metà del secondo tempo risolve l'esordio in campionato tra Sempione e Afforese (gara a campi invertiti per via dei lavori nel centro di via Assietta). Una partita a lungo equilibrata tra i ragazzi di Rizzi e Garavaglia, in cui i gialloblù si lasciano alla lunga preferire per qualità del palleggio e capacita di affondare nel momento decisivo dell'incontro. Protagonista del match con una doppietta è il centrocampista Jordan Cisini, anche se da un punto di vista tecnico il gol più spettacolare è quello realizzato dal suo compagno Diego Castellini. Punteggio sicuramente severo per un Sempione rimasto in...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?