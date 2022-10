Cattaneo si mette in proprio e indirizza il travolgente successo esterno degli orange

È stata una partita con un solo padrone quella tra Vighignolo e Alcione con quest'ultimi che si sono imposti con un risultato netto di 9 a 0. I padroni di casa non possono farci nulla davanti alla qualità degli ospiti che avevano chiuso la gara già nel primo tempo. Dopo primi trentacinque minuti i ragazzi di Emilio Fontana vanno negli spogliatoi in vantaggio con la doppietta di Cattaneo, il gol dopo uno scambio nello stretto di Bianchi ed il colpo di testa vincente di Diani. Nella ripresa, invece, arrivano ben cinque gol: altra doppietta di Cattaneo, il gol in contropiede...

