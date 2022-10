Gatti e Cipriano seminano il panico: corre forte la monoposto di Bramani

Finisce 12 a 0 la partita tra Vighignolo e Romano Banco con i padroni di casa che si sono imposti con una vittoria molto convincente. I ragazzi biancoblù hanno segnato sei gol per tempo e, nonostante l'inferiorità numerica, hanno tenuto un ritmo asfissiante per tutta la partita. Niente da fare per la squadra allenata da Antonino Serio che si deve arrendere davanti ad una formazione con una preparazione fisica oggi superiore. Giovanni Bramani, d'altro canto, può ritenersi soddisfatto della vittoria dei suoi ragazzi. INDEMONIATI Il Vighignolo inizia indemoniato la partita pressando gli avversari in un modo molto asfissiante, al punto tale da...

