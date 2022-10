Tripudio Enotria! Crivellin segna ancora e lancia i rossoblù verso i Regionali

Non una partita normale, un derby. Non un derby normale, 70 minuti che assomigliano molto a una finale. Non una finale normale, un appuntamento da non sbagliare per mettere in discesa il discorso qualificazione alla fase Regionale. Un appuntamento per nulla disertato dall'Enotria che si prende, in un colpo solo: la vittoria nella stracittadina contro i vicini di casa del Cimiano (2-0), la terza gioia stagionale dopo i successi contro Orpas e Villa, una mezza ipoteca sul primo posto nel girone dopo aver avuto la meglio contro l'altra principale candidata per la qualificazione diretta tra i grandi. A far cantare...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?