Uno sfortunato rimpallo vanifica oltre un'ora quasi perfetta

Sesto 2012 e Lombardia Uno pareggiano 1-1 proseguono a braccetto in testa alla classifica del girone F in attesa di conoscere il loro destino per la qualificazione ai Regionali di categoria. Il risultato premia da un lato l'intensità agonistica asfissiante messa in campo dai ragazzi di Candi, dall'altro la maggior qualità tecnica dei rossoneri di Merico che però hanno faticato in più riprese a interpretare la gara. Respinti dalle parate di Croce, i viaggianti hanno trovato il gol del pari nei pressi dello scadere grazie a un rimpallo fortuito che ha messo Tizzoni nella condizione di battere a rete da due...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?