Botta e risposta per le grandi occasioni, poi Merlo decreta tutto nel finale

Mentre il CG Bresso assaporava i tre punti, in campo andava in scena l’ultimo angolo del match a favore della Garibaldina che cambierà le sorti del match. Se Garibaldina-CG Bresso fosse un film, questa sarebbe sicuramente la trama. Una partita emozionante che ha visto portarsi in vantaggio i padroni di casa, che però si sono visti ribaltati il risultato per poi acciuffare il pareggio all’ultima azione. 2-2 il punteggio finale.

STUDIO

Nei primi 35 minuti del match non è successo molto, le due squadre hanno deciso di giocare a ritmi bassi e senza scoprirsi. La squadra ospite ha provato a impensierire gli avversari con gli scambi sul lato destro di Mazzariello e Osso che però hanno trovato la resistenza di Benites che ha lottato per non farli passare.La Garibaldina ha invece provato ad aumentare il ritmo con il proprio capitano Magni che costruiva azioni in mezzo al campo. La prima occasione del match è per i padroni di casa, Merlo dopo aver scambiato il pallone con Nobili tira alto da posizione ottima.Il tempo scorreva ed in campo succedeva poco ma al 26’ del primo tempo c’è il momento della svolta quando un difensore del CG Bresso tocca involontariamente il pallone di mano, l’arbitro è vicino ed assegna il calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Sul dischetto si presenta capitan Magni che incrocia verso sinistra, l’estremo difensore Colombo indovina il lato ma non riesce a respingere. La partita si inizia a fare nervosa, il CG Bresso che aveva sin a quel momento dominato si trova sotto di un gol e non riesce a trovare la soluzione per arrivare vicino alla porta avversaria. Alla fine dei primi 35 minuti arriva però il gol del pareggio, Martinez tira un calcio di punizione in modo magistrale ed il pallone si infila all’incrocio dei pali.

BAGARRE

Nella seconda frazione di gioco non cambia il volto della partita, il CG Bresso prova ad attaccare mentre la Garibaldina difende e cerca con delle ripartenze di creare pericoli. I due mister fanno dei cambi, la partita si fa più fallosa ma la stanchezza si inizia a far sentire per i padroni di casa che rischiano più volte di subire il gol del sorpasso ma ciò non accade solo grazie al portiere Mango che para tutto ciò che può. L’azione più nitida è nei piedi del giocatore degli ospiti Di Giorgi che da buona posizione tira poco alto. Il gol è nell’aria e difatti al 29’ del secondo tempo entra in campo Melchiorri che sugli sviluppi di un calcio d’angolo riesce ad inserirsi ed appoggia il pallone in rete. Il Bresso è pronto a festeggiare, mancano pochi istanti alla fine e il Garibaldina non sembra aver la forza di spingersi in avanti. Una disattenzione del reparto difensivo ospite regala un ultimo angolo ai padroni di casa che vanno a riempire l’area di rigore avversaria. La palla viene messa in mezzo dal centrocampista, si crea molta confusione in area e vi sono molti rimpalli ma alla fine l’esterno d’attacco Merlo riesce a toccare per ultimo e insacca il pallone in rete. La Garibaldina ritorna a fare punti dopo l’ultima sconfitta pesante contro il Cimiamo, stesso discorso vale per il CG Bresso che però sicuramente stava già pregustando la salita a 6 punti in classifica.

IL TABELLINO

GARIBALDINA-CG BRESSO 2-2

RETI (1-0, 1-2, 2-2): 26' Magni (G), 33' Martinez (C), 29' st Melchiorri (C), 37' st Merlo (G).

GARIBALDINA (4-3-3): Mango Gian 7.5, Castaldelli 7, Benites Manya 7.5 (6' st Strozzi 7), Willim 7, Di Nunzio 7.5, Kaci 7.5, Di Bartolo 7, Magni 8.5, Giunta 7 (6' st Li 7), Nobili 7 (30' st Dalbesio sv), Merlo 8.5. A disp. Rufolo, Papavero, Nardelli, Guga, Muja, Palomino Julca. All. Apicella 7.5.

CG BRESSO (4-3-3): Colombo 7, Mazzariello 7.5, Caltagirone 7, Pagnozzi 7.5, Di Giorgi 7.5, Casale 7.5, Osso 8 (30' st Pellegrini sv), Mazzini 7 (28' st Melchiorri 8), Rizzo 7 (7' st Vitucci 7), Di Pietrantonio 7, Martinez 8.5 (15' st Villa 7). A disp. Padovani, Mazzola, Signorelli. All. Lesma 7.5.

ARBITRO: Musolino di Milano 7.

AMMONITI: Vitucci (C), Willim (G), Casale (C), Di Bartolo (G), Villa (C).





LE PAGELLE

GARIBALDINA

Mango Gian 7.5 Uno dei migliori della squadra di casa, dà sicurezza e tiene in piede la sua squadra

Castaldelli 7 Gioca una buona partita, cerca di costruire e tiene botta agli attacchi avversari

Benites Manya 7.5 Nella sua fascia non passa nessuno, perfetto in fase difensiva

6' st Strozzi 7 Gioca un buon secondo tempo, riesce a fermare gli attacchi avversari*

Willim 7 Buona prova di tutta la difesa, fa qualche errore in fase difensiva ma niente di irrimediabile

Di Nunzio 7.5 Come tutto il centrocampo gioca una buona partita, gli manca il guizzo vincente

Kaci 7.5 Dà forza al proprio centrocampo, ferma gli avversari e fa ripartire

Di Bartolo 7 Non la sua migliore partita ma fa girare bene il pallone

Magni 8.5 Il migliore dei suoi, pressa e dribbla. Segna un rigore perfetto ed è il perno della squadra

Giunta 7 Non trova molto spazio ma cerca di trovare spazio nella difesa avversaria

6' st Li 7 Non riesce a entrare bene in una partita complessa, non punta gli avversari ma fa girare il pallone

Nobili 7 Ci si aspetta molto di più da lui ma nel complesso gioca un'ottima partita (30' st Dalbesio sv)

Merlo 8.5 Segna il gol del pareggio ed è uno dei più pericolosi durante il match.

All. Apicella 7.5 Ha preparato bene il match, sapeva che sarebbe stata complicata ma ha supportato i suoi ragazzi fino alla fine.

CG BRESSO

Colombo 7 Gioca un'ottima partita ma durante il match fa qualche sbavatura

Mazzariello 7.5 Esempio di difensore moderno, costruisce e difende

Caltagirone 7 Sta lucido per tutto il match, non sbaglia quasi nulla

Pagnozzi 7.5 Come Mazzariello gioca una partita perfetta sia in fase di costruzione che difensiva

Di Giorgi 7.5 Bravo a fermare gli avversari ed a ripartire

Casale 7.5 Riceve calci e spallate ma rimane sempre in piedi, lotta contro tutti e forma una diga per i suoi compagni

Osso 8 Gioca un'ottima partita, tutti i palloni passano dai suoi piedi (30' st Pellegrini sv.)

Mazzini 7 Non la migliore prestazione, spesso in ritardo ed è poco lucido in fase di costruzione

28' st Melchiorri 8 Entra e segna, meglio non poteva. Ha poco tempo ma lo sfrutta bene per far notare le sue potenzialità.

Rizzo 7 La direzione del match non aiuta il suo modo di giocare, poco incisivo

7' st Vitucci 7 Come Rizzo non riesce a creare molto anche a causa dello sviluppo del match

Di Pietrantonio 7 Veniva da ottime partite ma oggi non riesce ad aiutare concretamente i compagni

Martinez 8.5 Segna una bellissima punizione e prova a puntare gli avversari. Se continua cosi può aiutare molto la sua squadra.

15' st Villa 7 Entra in un momento delicato del match ma non riesce ad aiutare la squadra come sperava

All. Lesma 7.5 Fa giocare la sua squadra come se avesse un joystick, azzecca i cambi ma si dispera per il gol subito.

ARBITRO

Musolino di Milano 7 Sempre vicino al gioco, fischia correttamente il rigore.