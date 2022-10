Sotto 2-1 all'intervallo, vincente 3-2 al triplice fischio: un gol a tre minuti dalla fine fa gioire la Vigor

Rimonta e contro-rimonta. Vigor Milano-Lombardia Uno è la partita dell'imprevedibilità e della voglia di non arrendersi mai. È la partita che vede confrontarsi due "big", e alla fine ad avere la meglio sono i ragazzi di Massimo Di Cristino: il 3-2 rimediato sui biancorossoneri vale la quinta vittoria in altrettante partite, e così la corsa a braccetto con lo Schuster può continuare. Dopo tre goleade e il 3-1 sul Club Milano, stavolta non è affatto facile anche se il gol dopo appena 2 minuti di Manenti avrebbe potuto far credere il contrario: i ragazzi di Cifuentes reagiscono, la ribaltano grazie a un rigore di Ahmed e alla scaltrezza di Caccavallo ma subiscono il ribaltone nella ripresa con il "Mago" Maghini che la rimette in piedi e con lo stesso Manenti che trova la zampata da tre punti a 3 minuti dalla fine. Vince la Vigor Milano che prosegue la sua marcia fatta di sole vittorie, perde il Lombardia Uno dopo una prestazione comunque positiva.

Riccardo Serio, difensore della Vigor Milano, tallona da dietro Antonio Caccavallo, attaccante del Lombardia Uno

SULLE MONTAGNE RUSSE



La partita è vibrante, si sblocca dopo appena due minuti con Manenti che brucia il suo marcatore e batte Li Vigni in uscita con un tocco di punta (1-0) e vive poi due destini diversi. Il primo vede il Lombardia Uno protagonista assoluto e spinto dalle invenzioni di Caccavallo e dalla potenza di Ahmed: la coppia d'attacco ospite è ispirata, e negli spazi che si aprono si infila un Ferrari a tratti immarcabile. Il centrocampista incursore all'11' sfiora il gol con un tiro da fuori che termina alto e al 14' si procura il rigore dell'1-1 anticipando l'uscita di Vianello che lo travolge nei pressi della linea dell'area: Ahmed dagli undici metri spiazza il portiere e pareggia. Ma non solo. Gli ospiti giocano bene, soprendono spesso la mediana della Vigor e creano occasioni: Vianello salva tutto in uscita su Ahmed (15'), il palo dice di no alla parabolica conclusione di Caccavallo liberato al tiro da Morales (19'). E poco dopo l'unica vera azione - bellissima, peraltro - della Vigor (azione di stampo rugbistico avviata da Savino e rifinita da Cutrupi prima del destro a lato di Zerillo), ecco che arriva anche il 2-1: retropassaggio difensivo per Vianello che cincischia, Caccavallo ne approfitta per rubare palla e infilare a porta vuota. Il sorpasso del Lombardia Uno porta il match all'intervallo, ma nella ripresa cambia tutto. Il miracolo assoluto di Li Vigni su Savino (6') fa capire che l'inerzia del match è cambiata, e la dimostrazione arriva al 15': azione devastante di Cutrupi che salta tutti sulla sinistra e va al tiro, Li Vigni respinge ma sulla ribattuta il neoentrato Maghini non si fa pregare e insacca il 2-2. Ingresso da favola quello del "Mago", che poco dopo rischia di trasformare il suo pomeriggio da fantastico a eroico ma il suo destro incrociato rasoterra stavolta termina a lato (20'). La Vigor Milano ci crede, capisce che può farcela e al 22' trova anche il gol (punizione di Bruno e Manenti sbuca sul secondo palo insaccando) ma in posizione di fuorigioco. Sono solo prove generali del 3-2 che arriva al 32': altra punizione, stavolta di Coscia, e Manenti anticipa tutti firmando il 3-2. E stavolta è tutto regolare.

IL TABELLINO

VIGOR MILANO-LOMBARDIA UNO 3-2

RETI (1-0, 1-2, 3-2): 3' Manenti (V), 14' rig. Ahmed (L), 29' Caccavallo (L), 15' st Maghini (V), 32' st Manenti (V).

VIGOR MILANO (3-5-2): Vianello 6, Serio 6.5, Coscia 7.5, Franco 6.5, Bruno 6, Ferron 6.5, Zerillo 6.5 (26' st Vitale sv), Coronel 6.5, Cutrupi 7, Savino 7 (13' st Maghini 7.5), Manenti 8. A disp. Gobbo, Fantauzzo, Magliona, Scarano. All. Di Cristino 7.

LOMBARDIA UNO (4-4-2): Li Vigni 7, Maddah 6.5, Condori 6, Boschiero 6, Esposti 6.5, Morales 6.5, Ferrari 7 (20' st Neddar sv), Mott 6.5, Mahmoud 6.5 (14' st Zanoncelli 6), Ahmed 7.5, Caccavallo 7.5. A disp. Pepe, Iacovino, Cattedri, Abdel, Piccolo, Dimunno. All. Cifuentes 6.5. Dir. Dell'Aglio.

ARBITRO: Demartini di Milano 7.

AMMONITI: Vianello (V), Condori (L), Bruno (V), Caccavallo (L), Coscia (V), Cutrupi (V).

Le squadre schierate in campo agli ordini del direttore di gara Iacopo Demartini della sezione di Milano

LE PAGELLE

VIGOR MILANO

Vianello 6 Con una grandissima parata in uscita bassa su Ahmed rimedia al fallo da rigore e all'errore che porta al 2-1 del Lombardia Uno. Attento anche nell'infuocato finale.

Serio 6.5 Sul centro-destra fa buone cose, controlla bene la zona senza andare in affanno.

Coscia 7.5 Mostruoso in mancina, come terzo della difesa a tre ma anche quando c'è da spingere in avanti. E poi ha il merito di pennellare la punizione che Manenti trasforma nel gol della vittoria.

Franco 6.5 Riferimento centrale del 3-5-2, buona prova in mezzo al campo.

Bruno 6 Vita non semplice al centro della difesa, con Ahmed e Caccavallo che sono scatenati. Resiste bene e non fa errori decisivi.

Ferron 6.5 Mediano d'inserimento e di ragionamento, sempre nel vivo del gioco.

Zerillo 6.5 Marcia sulla fascia sinistra con buoni risultati, arriva anche pericolosamente al tiro ma non ha fortuna. (26' st Vitale sv).

Coronel 6.5 Ara la destra aiutando la difesa e contemporaneamente appoggiando l'azione offensiva.

Cutrupi 7 Non segna, ma mamma mia quanto si sbatte! Fa salire la squadra, apre spazi importanti e propizia il gol del 2-2 con una grande azione personale.

Savino 7 Mezz'ala di qualità, uomo assist e sempre l'idea giusta. Non segna solo perché Li Vigni gli fa una parata fuori dal mondo.

13' st Maghini 7.5 Il "Mago" entra e segna praticamente al primo pallone toccato. Poi va vicino al raddoppio con un tiro fuori misura di poco. Ingresso in campo più decisivo che mai.

Manenti 8 Beh, che dire: semplicemente mostruoso. Apre le danze con un gol da fenomeno, poi trova quello della vittoria anticipando tutti su una delle ultimissime palle buone. Migliore in campo.

All. Di Cristino 7 Il passivo di 2-1 all'intervallo non lo scoraggia, nel secondo tempo la squadra alza il ritmo e va a prendersi i tre punti.

LOMBARDIA UNO

Li Vigni 7 Nulla da fare sulle tre reti, si guadagna la copertina con una parata mostruosa su Savino. Un riflesso pazzesco sulla conclusione ravvicinata e potente del numero 10 avversario.

Maddah 6.5 Non traballa mai e combatte come un leone.

Condori 6 Si fa bruciare sul primo gol, poi si rifà con buone chiusure e tanto impegno.

Boschiero 6 Sprona i compagni e chiude dove può.

Esposti 6.5 La battaglia con Coronel sulla fascia finisce pari.

Morales 6.5 Sornione, si distingue per una bella imbucata per Caccavallo nell'azione del palo.

Ferrari 7 Sempre acceso, sempre pericoloso. Si conquista il rigore dell'1-1 e sfiora anche un gol che sarebbe stato meritato. (20' st Neddar sv).

Mott 6.5 Buon lavoro a centrocampo in raccordo con la fase offensiva.

Mahmoud 6.5 Qualche buono spunto a sinistra.

14' st Zanoncelli 6 Entra e fa la sua parte.

Ahmed 7.5 Freddissimo dagli undici metri ma non solo: regge il peso dell'attacco e combatte contro tutta la difesa.

Caccavallo 7.5 Il migliore dei suoi per tecnica e iniziativa. Non solo bravura ma anche furbizia come in occasione del momentaneo 2-1.

All. Cifuentes 6.5 Il gol lampo non scalfisce le certezze della squadra, che riesce a recuperare e addirittura piazzare il sorpasso. Nella ripresa viene fuori la Vigor e nel finale arriva il gol della beffa.

ARBITRO

Demartini di Milano 7 Gara dal coefficente di difficoltà altissimo. Perché il gioco non è fluido, perché di certo non viene aiutato e perché per gli episodi dubbi servirebbe il Var. Sanziona con il rigore il contatto tra Vianello e Ferrari, qualche dubbio in più sul gol annullato a Manenti per fuorigioco: errore che comunque non inciderebbe sul risultato. Perfetti tutti i cartellini gialli.