Boschi apre le danze ai tre punti del Club Milano, è lotta aperta con l'Alcione

Si preannunciava come una partita ad alto termometro e così è stata. Perché è vero che il 6-1 finale con cui il Club Milano si è imposto sull'Orione può fare intendere una partita senza storia. Così però non è stato, perché i ragazzi del duo Bove-Graffeo hanno dovuto scontrarsi con dei biancazzurri arcigni e soprattutto attentissimo in fase di copertura per buona parte di primo tempo. Poi il gioello da fuori di Boschi ha sparigliato le carte in tavola avviando il match. Nella ripresa infatti, in pochi minuti i biancorossi segnano prima con Manzi e poi con Arega. Poi la girandola di cambi colpisce il match ma lato Club Milano non cambia le cose. Dentro Majer, Anguis e Carminati, tutti e tre a segno ad arrotondare il punteggio finale. Nel mezzo la rete di un altro innesto dalla panchina ma sponda biancazzurra, Monte infatti accorcia sul momentaneo 4-1. Match che termina dunque con un successo meritato per i padroni di casa, che rispondono così colpo su colpo all'Alcione, in attesa dello scontro diretto del 20 novembre. Nessun punto ma tanto soddisfatto l'undici di Faella, che si porta a casa un ottimo primo tempo ma soprattutto una grandissima tempra, fin qui l'unica in grado di mettere seriamente in difficoltà quella che è una delle favorite per la vittoria finale.

CI PENSA BOSCHI

A piantare il piede sull'acceleratore ci pensa immediatamente il Club Milano, che al 3' minuto si costruisce la prima occasione: Olaj sprinta sulla destra e prova un pallone basso e filtrante, Diaz buca l'intervento liberando così Arega che si decentra sulla destra e in un angolo strettissimo va al tiro, ma la palla è alta sopra la traversa. Passato lo spavento l'Orione prova a prendere coraggio imbastendo l'azione immediatamente dopo recuperato il pallone, soprattutto dalla fascia destra con il duo Silei-Bussini. Al 7' minuto sono ancora i biancorossi ad affacciarsi alla porta avversaria, con Manzi che scodella al centro dell'area una punizione da oltre trenta metri. Tartaglia prova a rinviare col pugno di prima intenzione ma svirgola il pallone che arriva nella disponibilità di De Robertis che a porta sguarnita conclude, la difesa biancazzurra è ancora una volta provvidenziale nel salvare tutto proprio sulla linea di porta. Col passare dei minuti la squadra di Fedele prende possesso del pallino del gioco ma soprattutto delle occasioni da gol, ispirati soprattutto da un De Robertis tanto efficace quanto preciso in tutte le sue scelte, al 16' ci vuole un provvidenziale intervento in scivolata di Beretta per evitare la rete. Il numero 3 ospite, infatti, è eccezionale nello spazzare in scivolata un pallone diretto in gol dopo un flipper in area di rigore. Club che ci prova ancora pochi minuti più tardi con Bagnato che, dopo un rimpallo, con un tiro-cross col collo di prima intenzione chiama Tartaglia ad un grande intervento in tuffo. Gli ospiti, pur non riuscendo a creare grattacapi significativi, sono bravi a coprirsi bene con un Diaz in particolare sugli scudi, per poi affidarsi al passo spedito di Curri in ripartenza. A cinque minuti dall'intervallo, però, Filippo Boccone è costretto a chiedere il cambio per un problema fisico, al suo posto dentro Imparato, con l'obiettivo anche di dare qualcosa di diverso e rimescolare le carte in tavola. Al 32', però, ecco che la gara si sblocca: Tartaglia ha fretta nel rinviare e serve a Beretta un pallone che però si allarga troppo costringendo il difensore al contrasto con Boschi che, immediatamente recuperato il pallone, lascia partire dal lato sinistro del limite dell'area una conclusione che va ad insaccarsi perfettamente a fin di palo. Sfera in buca, Tartaglia non può farci nulla e 1-0 per il Club Milano. Nel recupero del primo tempo, poi, Bagnato pesca perfettamente Ceruti che al volo di prima la gira e prende il palo. É anche l'ultimo atto dei primi trentacinque minuti.

SOPRA IL MONTE

Il Club Milano comincia la ripresa esattamente da dove aveva finito i primi trentacinque minuti, possesso palla e gioco di gambe veloce per aggirare la tenace resistenza dell'Orione. Tentativi che hanno i loro frutti dopo nemmeno due minuti, con Manzi che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, è bravissimo a controllare il pallone e nel contempo girarsi col destro battendo Tartaglia per la rete del raddoppio. Ipotecato il raddoppio il match inizia a farsi pesante per gli ospiti, la cui grinta e onorevolissima devozione non bastano ad arginare il fiume biancorosso: al 5', infatti, De Robertis pesca ancora una volta magistralmente Arega che tiene lontano Riccielli spalla a spalla e, arrivato davanti a Tartaglia, lo spiazza col destro mettendo il pallone in buca, tris calato e giochi chiusi. Segnato il terzo gol l'undici di Fedele è ancor più libero mentalmente nell'interpretare il gioco, attingendo anche da una folta panchina. A trovarsi sulla sua strada però c'è sempre un Tartaglia che, nonostante la leggerezza commessa in occasione del primo gol, ha compiuto una serie di interventi strepitosi e che avrebbero potuto rendere il passivo ben più ampio: nello spazio di soli tre minuti infatti, prima devia una conclusione bassa di Ceruti in piena area di rigore e poi, sugli sviluppi di un corner, spedisce alto con la mano di richiamo il destro a giro destinato all'incrocio di Carminati. Lo stesso Carminati vuole riscattarsi pochi istanti più tardi ma, arrivato in porta dopo un'incursione sulla destra, calcia il pallone troppo centrale chiamando sull'attenti ancora Tartaglia. L'estremo difensore biancazzurro, però, non può nulla quando al 21', De Robertis va dalla bandierina trovando con il contagiri il neoentrato Majer che, solissimo in area piccola, alza il piede e appoggia comodo comodo in porta. Messo in saccoccia il quarto, i padroni di casa complice anche i numerosi cambi, lasciano il gioco all'Orione che minuto in minuto prende coraggio e al 26' accorcia le distanze con quella che di fatto è la prima occasione nitida dell'incontro: sugli sviluppi di un calcio di punizione, infatti, Monte appena entrato arriva prima di tutti e in spaccata con il destro prende in controtempo Cantoni sull'uscita e lo beffa segnando la rete del 4-1. Gol meritato per la squadra di Faella, che nonostante le poche occasioni create ha avuto il merito di restare accesa con la mente e con i piedi. Match che si avvia verso il suo naturale epilogo, ma c'è ancora tempo per un'ultima emozione: al 32', infatti, Carminati disegna un cross al bacio dall'esterno destro del limite dell'area trovando un altro neoentrato, Angius, che stacca perfettamente di testa piantando il pallone alle spalle del portiere. Due minuti più tardi, lo stesso Carminati, decide di iscriversi lui stesso al tabellino dei marcatori trovando la via della rete con un destro perfetto dai trenta metri. Rete che è anche l'ultimo atto, triplice fischio e sipari, Club Milano vince, Orione sconfitto ma orgoglioso.

IL TABELLINO

CLUB MILANO-ORIONE 6-1

RETI (4-0, 4-1, 6-1): 32' Boschi (C), 2' st Manzi (C), 5' st Arega (C), 21' st Majer (C), 26' st Monte (O), 32' st Angius (C), 34' st Carminati (C).

CLUB MILANO (4-3-1-2): Cantoni 6, Bagnato 7 (14' st Corraro 6.5), Scaiano 6.5, Pagliuca 6.5 (11' st Oliva 6.5), Lanuzza 6.5, Manzi 7.5 (20' st Zilioli 6), Olaj 7 (9' st Biraghi 6.5), Boschi 7.5 (14' st Majer 7), Ceruti 7 (17' st Angius 7), De Robertis 8, Arega 7.5 (8' st Carminati 7.5). A disp. Mastrosimone. All. Bove - Graffeo 7. Dir. Mastrosimone.

ORIONE (4-4-2): Tartaglia 7.5 (25' st Flores 6.5), Silei 7 (16' st Daloiso 6), Beretta 6.5, Diaz 7.5, Ricciarelli 6.5, Boccone D. 6.5 (25' st Guarneri sv), Previati 6, Bussini 6.5, Boccone F. 6 (32' Imparato 6.5, 32' st Petta sv), Curri 7, Errico 6 (25' st Monte 7). All. Faella - Tarantino 6.5. Dir. Stella.

ARBITRO: Villanueva di Milano 7.

LE PAGELLE (IN AGGIORNAMENTO)