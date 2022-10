Risultato sempre in bilico, episodi da moviola e polemica tra genitori: le foto di Vigor Milano-Lombardia Uno

Una partita con il risultato sempre in bilico e decisa proprio nel finale, una gara tiratissima in campo e caldissima nel post partita, con i genitori delle due squadre ad accusarsi reciprocamente sull'atteggiamento tenuto dalle rispettive fazioni. Il gol di Manenti che apre le danze per la Vigor Milano, poi la rimonta del Lombardia Uno che arriva in vantaggio all'intervallo grazie al rigore di Ahmed e al gol di rapina di Caccavallo; nella ripresa la contro-rimonta dei padroni di casa che prende forma con il 2-2 di Maghini e che si concretizza poi con la zampata di Manenti a tre minuti dalla fine. Un match da montagne russe, con un paio di episodi da moviola tra cui un gol annullato allo stesso Manenti per fuorigioco poco prima che arrivasse il 3-2 finale.

Dopo la partita gli animi si sono scaldati. Prima in zona spogliatoi con un battibecco tra i dirigenti, poi in zona "tribuna" tra due genitori e infine sul web dove le due fazioni non se le sono mandate a dire. Online tutto è partito da un «Bella partita ma i genitori della Vigor Milano devono imparare l'educazione», ma non finisce qui: «Anche i dirigenti nel pubblico e la panchina non ok. L'arbitro può sbagliare. Non va bene fargli pressione tutta la partita urlandogli contro. Se fosse vostro figlio come la prendereste?». La risposta di un esponente della Vigor non si è fatta attendere: «I giocatori del Lombardia Uno sono stati maleducati». Piccata l'ultima replica: «Siete stati i primi a insultare e minacciare i giocatori e il vostro mister a prendere a parolacce arbitri e giocatori, compresi i vostri. Vista la scorrettezza dei genitori della Vigor non vedo perché dobbiamo pagare l'ingresso. Sarebbe da chiedere il rimborso. Andiamo a vedere le partite per tifare i nostri ragazzi non per insultare gli avversari: questa è la filosofia del Lombardia Uno. La base della cultura sportiva è il rispetto di avversari e giudici di gara, senza cui lo sport non esiste. Un dirigente che contesta ogni singola decisione dell'arbitro non può fare il dirigente di una squadra giovanile, ruolo prima di tutto educativo».

Giovanni Esposito, presidente della Vigor Milano, commenta così i fatti: «È successo tutto al termine di una partita combattuta e giocata con il giusto agosimo da ambo le parti, gli eventuali errori dell'arbitro sono stati commessi in buona fede. Una classica partita di inizio stagione tra due ottime squadre, che hanno dimsotrato di meritare la propria posizione di alta classifica. Un bello spettacolo fino al fischio finale: il post partita non mi è piaciuto e questa è una battaglia che la società nostra società combatte da sempre. Bisognerebbe fare sempre una sorta di terzo tempo con genitori e ragazzi a fare merenda insieme e salutarsi: almeno per come vivo io il calcio giovanile e dilettantistico. Dispiace per i battibecchi che ci sono stati, abbiamo cercato immediatamente di stemperare gli animi scambiando quattro chiacchiere al bar con i genitori offrendogli anche il caffè: era una partita di ragazzi di 13-14 anni, cerchiamo solamente di divertirci».