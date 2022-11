Cinque centimetri per la gloria, Lovati regala la vetta all'Aldini

Cinque centimetri ti possono cambiare la vita, possono farti far salire su una giostra con un’altezza minima come possono farti rimanere giù a guardare gli altri divertirsi. Questo è quello che è successo nello scontro al vertice tra la Rhodense, seconda con una partita da recuperare e con la miglior difesa del torneo, e Aldini, prima con il miglior attacco avendo a referto trentotto gol fatti in cinque partite, dove agli ospiti, a seguito di una partita equilibrata fino alla fine, hanno trovato la vittoria per 0-1 grazie ad un tiro da fuori area di Lovati che, dopo aver toccato...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?