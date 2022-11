Il dado è tratto: definite le modalità di accesso al campionato Regionale

Quarantaquattro giorni. Non il tempo trascorso infelicemente da Brian Clough sulla panchina del Leeds United ma il tempo che è trascorso dall'inizio dei campionati Provinciali di Milano. Tra queste categorie vi è naturalmente anche l'Under 14, che forse più di tutti ha rubato la scena tra testa a testa in ogni girone, all'interno dei quali la lotta imperversa e nessuno ne riesce a scappare, e qualche sorpresa più o meno pronosticabile. Di Weekend in weekend, di giornata in giornata, ci si sta avvicinando sempre di più all'undicesima e ultima giornata della fase a gironi del campionato invernale dedicato ai 2009.

Dunque, si è sempre più vicini a scoprire quali saranno le formazioni che parteciperanno al campionato Regionale nel primaverile. Proprio per questo, il Comitato Regionale della Lombardia ha emesso un comunicato con il quale chiarisce le modalità di ammissioni ai Regionali per le partecipanti alla fase invernale del campionato Provinciale di Under 14.

CLICCA QUI PER IL COMUNICATO DEL CRL

Il Comunicato emesso in data venerdì 4 novembre non lascia spazio ad alcun tipo di dubbio. Innanzitutto, saranno ben 11 le formazioni che compiranno il grande salto. A passare dai Provinciali ai Regionali in modo diretto saranno le vincitrici dei rispettivi 8 gironi, dall'F all'O, escludendo dunque il Girone P composto interamente da seconde squadre e dunque prive dei presupposti necessari. Inoltre, in caso di arrivo a pari punti in prima posizione di due squadre si procederà con uno spareggio in gara unica e in campo neutro per decretare la prima classificata e dunque godente dell'accesso diretto ai Regionali.

Le restanti tre formazioni che andranno a comporre il quadro delle 11 totali, saranno decise tra tutte le seconde classificate dei rispettivi raggruppamenti. In questo caso, se vi saranno due o più formazioni che avranno terminato in seconda posizione il proprio campionato, si procederà con la classifica avulsa. Individuate le seconde, si procederà con una sorta di "fase finale" che avrà il suo inizio sabato 10 dicembre con i Quarti di Finale di sola andata in campo neutro, previsti i calci di rigore in caso di parità dopo i settanta minuti regolamentari. Le formazioni che si qualificano al turno successivo si affronteranno martedì 13 dicembre in Semifinale, con la stessa regolamentazione della fase precedente. Le due squadre che usciranno vincitrici si qualificheranno di diritto alla Fase primaverile del campionato Regionale.

Le compagini che usciranno sconfitte, però, avranno anch'esse un'ultima possibilità per accedere al Torneo Regionale, e lo potranno fare sabato 17 dicembre quando si affronteranno in una finale per il 3°/4° posto. La vincitrice staccherà l'ultimo pass disponibile, in quella che sarà tutt'altro che una finale per il classico "Consolation Place". Il solco è tracciato e ormai ci stiamo avvicinando a grandi passi, restate con noi e godetevi questo Sprint finale che, di certo, non vi deluderà.