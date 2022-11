Mezzatesta fa impazzire lo Schuster e firma il colpaccio esterno dei gialloblù

La sfida del girone H tra Schuster e Macallesi regala un match equilibrato e divertente, vinto dai gialloblù per 2-1: gli ospiti, trascinati da un fenomenale Mezzatesta, trovano il vantaggio nel primo tempo grazie a Casella che con un suo pericoloso cross costringe Loconte all'intervento disperato che si tramuta in autogol, e poi raddoppiano nella ripresa con El Hariri; nel finale i padroni di casa trovano il gol del due a uno con Divizia ma non riescono ad evitare la sconfitta. PARTENZA BRUCIANTE Fin dai primi minuti di gioco è la Macallesi a fare la partita con un possesso palla...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?