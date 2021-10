Bellusco-Pozzuolo: colpo grosso per i ragazzi di Ghittino che segnano tre volte e si piazzano al primo posto in classifica

È finita con una vittoria in trasferta per 1-3 la sfida tra Bellusco e Pozzuolo, con i bianconeri che battono i padroni di casa grazie alle reti di Thiam e Cesari e che conquistano altri tre punti in classifica, ottenendo il momentaneo primo posto nel Girone I. Il fischio d’inizio arrivato con qualche minuto di ritardo da parte del sig. Acquarone di Monza, non ha distolto il Pozzuolo dall’ottenere il suo obiettivo, con un gioco che ha sfiancato gli avversari, i quali hanno saputo sì contenere, ma non del tutto arginare le incursioni ospiti. Ospiti che hanno messo in campo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con