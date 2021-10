Pol. Nova-Leo Team: gli ospiti vincono ancora e vanno 5 volte in gol con protagonista uno straripante Protopapa, gol della bandiera per Vezzoli

Nel piovoso pomeriggio arriva anche la pioggia di gol nel girone H di Monza. Termina 1-5 l'emozionante sfida tra Polisportiva di Nova e Leo Team, con due rigori trasformati per parte e un Protopapa assoluto protagonista per gli ospiti. Il tentativo di rimonta dei biancorossi oggi non è bastato, e la squadra di Biassono può così volare a 13 punti in classifica. È un risultato che non racconta in maniera troppo veritiera l'andamento del match, perché se i ragazzi di Scrugli hanno mostrato tutta la loro qualità offensiva e difensiva, i padroni di casa possono recriminare qualche occasione sciupata. Il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con